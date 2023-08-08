İran ve Vietnam parlamento heyetleri bir araya geldi

İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran ve Vietnam heyetleri arasında yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin dostane olduğunu belirterek, bu ilişkilerin son yıllarda geliştiğini söyledi.

Vietnam Meclis Başkanı’nın Tahran ziyaretini iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli ekonomik, kültürel ve sosyal boyutlarda gelişmesinde bir dönüm noktası olarak değerlendiren Galibaf, “İran ve Vietnam halkı, baskıyla başa çıkma alanında uzun ve ortak bir deneyime sahiptir” dedi.

Galibaf, bu ziyaretin farklı alanlarda ikili ilişkilerin gelişmesine yol açacağını temenni etti.

İki ülkenin ortak kaygılarına değinen Galibaf, “Vize verilmesi, gümrük meselelerinin kolaylaştırılması, bankacılık komitelerinin faaliyetleri ve doğrudan Tahran-Hanoi uçuşunun yapılması ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olabilir” ifadelerinde bulundu.

İran'ın bilim, akademi, teknoloji, sağlık ve ilaç sanayisi alanlarındaki yüksek kapasitelerine dikkat çeken Galibaf, “İki ülke bu alanlarda bilimsel ve akademik değişim yapabilir” ifadesini kullandı.

Vietnam Meclis Başkanı Vuong Dinh Hueb de Tahran ziyaretinin İran-Vietnam işbirliğini daha da güçlendireceğini temenni etti.

Adli işlerde işbirliği yapılması gerektiğini vurgulayan Vuong Dinh Hueb, “Bu ziyaret sırasında adli yardım sözleşmesi imzalanacak. Ayrıca parlamentolar arasında parlamento işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptına imza atılacak” dedi.

Vietnam pazarının İran mallarına açık olduğunu belirten Vuong Dinh Hueb, "Vietnam, İran'ın bölgedeki rolüne büyük önem vermektedir" ifadesini kullandı.

Vuong Dinh Hueb ayrıca İran Meclis Başkanı, meclis komisyonlarının başkanlarını, dostluk grubu temsilcilerini ve üyelerini Vietnam’ı ziyaret etmeye davet etti.