İran İçişleri Bakanı Vahidi, Vietnam Kamu Güvenliği Bakanı ile görüştü

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Vietnam Kamu Güvenliği Bakanı Sn.Tô Lâm ile Tahran'da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vahidi "İki ülke arasındaki ilişkiler iyi seviyede ve her iki ülke de uluslararası meseleler hakkında benzer görüşlere sahip. Uzun yıllardan beri iki ülke arasında dayanışma ve siyasi ilişkiler vardır" dedi.

Vahdi ayrıca görüşmede oganize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı ve siber suçlar başta olmak üzere ekonomik, siyasi, bilimsel, teknolojik ve özellikle güvenlik konularının ele alındığını ​​ve bu alanlarda iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için bir mutabakat zaptı imzalandığını belirtti.