İran ve Vietnam meclis başkanları görüştü

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, resmi temaslar kapsamında Tahran'a gelen Vietnam Ulusal Meclisi Başakanı Vuong Dinh Hueb ile bir araya geldi.
İki başkan görüşmeden sonra basın toplantısı düzenleyecek.
Vietnam Ulusal Meclisi BaşkanıVuong Dinh Hueb ve beraberindeki parlamento heyeti bu sabah İran’a geldi.
Vietnam heyeti Tahran’da Vietnam-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Rehimi Cihanabadi ve İslami Şura Meclisi ikinci başkan yardımcısı Mücteba Zünnur tarafından karşılandı.
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