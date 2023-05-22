İran-Vietnam ekonomik ilişkileri Tahran'da ele alındı

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir, Tahran'da bulunan Vietnam Kamu Güvenliği Bakanı Sn.Tô Lâm ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhbir bu görüşmede Vietnam'ın uluslararsı arenada iran'a verdiği desteklerini takir ederek, Vietnam Kamu Güvenliği Bakanı'nın İran ziyaretinin her iki ülke için de somut ve faydalı sonuçlar getirmesini temenni etti.

İran ve Vietnam arasındaki birçok işbirliği alanına atıfta bulunan Muhbir, "Tahran ve Hanoi, fimabin iş birliği seviyesini geliştirerek, ekonomik ilişkilerinde ve ticaret hacminde iyi bir sıçrama yapabilir" dedi.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlenmesinde önemli bir faktör olarak bankacılık iş birliğinin geliştirilmesinin önemine vurgu yapan Muhbir, "Bankacılık iş birliğinin geliştirilmesi ve ayrıca ticari işlemlerde iki ülkenin ulusal para biriminin kullanılması, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini kolaylaştırabilir" ifadesini kullandı.

Muhbir, iki ülke özel sektörünün harekete geçmesi için gerekli platformların sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "İki ülke arasında vize işlemlerinin kolaylaştırılması ve direkt uçuşların gerçekleştirilmesi ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi için önemli ihtiyaç ve ön koşullardan biridir" ifadelerinde bulundu.

Vietnam Kamu Güvenliği Bakanı Sn.Tô Lâm da iki ülke arasındaki işbirliği seviyesinin iyi durumda olduğunu belirterek, Hanoi'un Tahran'la ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu ifade etti.

Sn.Tô Lâm İran'ın Orta Doğu'da ve bölgesel düzeyde barış ve güvenliğin tesis edilmesindeki yapıcı rolünü takdir etti.

Tô Lâm iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda güçlenmesini vurgulayarak, "Vietnam, ilgili konularda İran'ı desteklemekte ve ekonomik işbirliği seviyesini yükseltmeyi ve ticaret hacmini artırmayı amaçlamaktadır." dedi.