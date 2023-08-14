İran: Teröristlerin hücre evi tespit edildi

Fars Eyaleti Başyargıcı Hüccetülislam Seyyid Kazım Musevi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Şiraz kentinde yaşanan terör olayı hakkında yeni bilgiler verdi.
Hüccetülislam Musevi, teröristlerin hücre evinin tespit edildiğini belirterek, ''Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısıyla bağlantılı 10 şüpheli gözaltına alındı. İstihbarat ekipleri tarafından yürütülen operasyon sonucu gözaltına alınanların hepsi yabancı uyruklu.’’ dedi.
Hüccetülislam Musevi ayrıca, olay yerinde yakalanan teröristin Tacikistan vatandaşı Rahmatullah Nevruzov olduğunu söyledi.
Şah Çerağ Türbesi’ne dün akşam saatlerinde düzenlenen terör saldırısında bir kişi şehit düştü, 8 sivil de yaralandı.
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