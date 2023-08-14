Avrupa Birliği'nden Şah Çerağ saldırısına kınama

Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Yetkilisi Josep Borrell'in Sözcüsü Peter Stanoi Twitter'den yaptığı bir paylaşımda, İran'ın Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi'nde gerçekleştirilen terör saldırsını kınadı.

Avrupa Birliği Dış Politika Sözcüsü tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelerde bulundu:

"Avrupa Birliği, Şiraz'daki kutsal Şah Çerağ Türbesi'nde düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor.

Bu terör saldırısı masum sivillerin teröristler tarafından hedef alınmasının başka bir örneğidir. Avrupa Birliği, bu saldırının kurbanların ailelerine taziyelerini sunmaktadır"