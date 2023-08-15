İİT'den İran'daki terör saldırısına kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, İran’ın Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ Türbesi'nde gerçekleştirilen ve birçok İran vatandaşının şehit olmasına ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını kınadı.

Hüseyin İbrahim Taha, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ve İran hükümetine başsağlığı ve yaralılar için de acil şifalar diledi.

Terör eylemlerini kararlılıkla reddeden İbrahim Taha, bu tür iğrenç eylemlere karşı olduğunu vurguladı.

Buna ilaveten Rusya Dışişleri Bakanlığı da yayınladığı bir bildiride Moskova'nın Şah Çerağ Türbesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadığını bildirdi.

Bildiride Rusya’nın İranlı ortaklarıyla terörle mücadele işbirliğini artıracağı belirtildi.