Azerbaycan'dan Şah Çerağ saldırısına kınama

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Twitter’den yaptığı bir paylaşımda İran’ın Şiraz kentindeki Hazreti Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Şiraz’da birçok masum insanın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını kınıyoruz.

Azerbaycan, terörden muzdariptir ve terörün tüm şekil ve tezahürlerini kınıyor.

Bu saldırının hayatını kaybedenlerin ailelerine, İran halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz.”