Umman ve Irak'tan İran'a başsağlığı mesajı

Arap medyasına göre; Umman Sultanı Heysem bin Tarık, İran'ın Şiraz kentindeki terör saldırısıyla ilgili olarak taziye mesajı yayımladı.

Umman Sultan kaleme aldığı mesajda, İran halkı ve hükümetine taziye dileklerini ileterek, Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen saldırıyı kınadı.

Öte yandan Irak Dışişleri Bakanlığı, Şiraz'da Şah Çerağ Türbesi'ni hedef alan terör saldırısını şiddetle kınadı.

Açıklamada, “Irak, terörün her türlü şekline karşı reddedici duruşunu teyit ediyor, uluslararası toplumla teröre karşı mücadelede birlikte durduğunu, şiddeti ortadan kaldırmayı amaçlayan tüm iyi çabalara destek verdiğini belirtiyor.” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Ne olmuştu?

Şah Çerağ Türbesi’ne dün akşam saatlerinde düzenlenen terör saldırısında bir kişi şehit düştü, 8 sivil de yaralandı.

Fars Eyaleti Başyargıcı Hüccetülislam Seyyid Kazım Musevi, terör olayı hakkında yaptığı son açıklamada, teröristlerin hücre evinin tespit edildiğini belirterek, ''Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısıyla bağlantılı 10 şüpheli gözaltına alındı. İstihbarat ekipleri tarafından yürütülen operasyon sonucu gözaltına alınanların hepsi yabancı uyruklu.’’ dedi.