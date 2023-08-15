BM, Şiraz'daki terör saldırısını kınadı

BM Genel Sekrete Sözcüsü Stephane Dujarric İran'ın Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen saldırıyı şiddetle şiddetle kınadı.

Dujarric"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, dinini özgürce yaşama hakkını kullanan sivillere karşı bu suçu işleyenlerin yargılanması gerektiğini vurgulamaktadır. Genel Sekreteri, bu olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İran halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyor" dedi.

Ne olmuştu?

Şah Çerağ Türbesi’ne dün akşam saatlerinde düzenlenen terör saldırısında bir kişi şehit düştü, 8 sivil de yaralandı.

Fars Eyaleti Başyargıcı Hüccetülislam Seyyid Kazım Musevi, terör olayı hakkında yaptığı son açıklamada, teröristlerin hücre evinin tespit edildiğini belirterek, ''Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısıyla bağlantılı 10 şüpheli gözaltına alındı. İstihbarat ekipleri tarafından yürütülen operasyon sonucu gözaltına alınanların hepsi yabancı uyruklu.’’ dedi.