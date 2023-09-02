Hizbullah, Hamas ve İslami Cihad liderleri Lübnan'da toplandı

Arap mdyasına göre; Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Lübnan'da Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ile Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale'nin yer aldığı heyetle görüştü.

Görüşmede Batı Şeria ve Kudüs'teki son olaylar başta olmak üzere; Filistin'de artan direniş eylemleri, Lübnan'ın durumu ve Siyonist İsrail'in savurduğu tehidtler gibi konular ele alındı.

Bu görüşmede, tüm direniş güçlerinin Siyonist düşmana ve işgalciliği ile baskısına karşı mücadeledeki kararlığı vurgulandı.

Hizbullah, Hamas ve İslami Cihad Hareketi liderlerinin aralarındaki koordinasyon ve iletişimin önemine vurgu yaptığı kaydedildi.