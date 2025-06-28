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28 Haz 2025 12:05

Grossi: İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu nerede tuttuğunu bilmiyoruz

Grossi: İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu nerede tuttuğunu bilmiyoruz

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının nerede tutulduğuna dair bilgi sahibi olmadıklarını açıkladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının nerede tutulduğuna dair bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

CBS kanalına konuşan Grossi, "Bu nükleer maddelerin nerede olabileceğini bilmiyoruz. Belki bir kısmı saldırılarda yok oldu, belki de başka bir yere taşındı" dedi.

İran'ın hala nükleer kapasiteye sahip olduğunu belirten Grossi, askeri müdahalenin bu sorunu çözmeyeceğini vurguladı.

Rafael Grossi, İran’ın ajans denetçilerini ülkeden çıkarıp çıkarmadığına dair net bir bilgi olmadığını, ancak İran’ın bu konuda henüz bir şey söylemediğini ifade etti. Grossi, bu durumu “yapıcı” olarak niteledi ancak denetim sürecinin devamı için daha fazla işbirliği gerektiğini vurguladı.

News ID 1928250

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