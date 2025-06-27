Erakçi’den Grossi'nin son açıklamalarına tepki

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin son açıklamalarına tepki göstererek, İran’ın kendi çıkarları, halkı ve egemenliğini korumak adına gerekli her türlü adımı atma hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

Erakçi, İran Meclisi'nin, nükleer faaliyetlerin güvenliği sağlanana kadar UAEA ile işbirliğini durdurma yönünde oy kullandığını ifade etti.

Bakan Erakçi, Rafael Grossi’nin, ajansın on yıl önce tüm geçmiş dosyaları resmen kapattığını gizlemesini eleştirerek, bu yanlı tutumun, UAEA Yönetim Kurulu’nda İran’a karşı siyasi amaçlı bir kararın kabul edilmesinin ve İsrail ile ABD’nin nükleer tesislere yönelik yasa dışı saldırılarının önünü açtığını söyledi.

Erakçi ayrıca, Grossi'nin bu açık ihlalleri kınamaktan kaçınmasını “profesyonel sorumluluklara aykırı ve şaşırtıcı” olarak nitelendirdi ve UAEA ile başkanının bu “iğrenç durumdan” tamamen sorumlu tuttu.

Dışişleri Bakanı, Grossi'nin bombalanan tesislerde denetim ısrarını “anlamsız ve kötü niyetli” olarak tanımladı.