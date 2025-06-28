Erakçi: İran halkı başkasının kaderlerini belirlemesine izin vermez

İrn Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda şu ifadelerde bulundu:

“İranlıların karmaşıklığı ve direnci, saatler süren çaba ve sonsuz sabırla dokunan zarif halılarımızda açıkça görülmektedir. Ancak bir millet olarak temel mantığımız oldukça basit ve nettir: Sahip olduklarımızın farkındayız, bağımsızlığımıza değer veririz ve asla başkasının kaderimizi belirlemesine izin vermeyiz.

Eğer Başkan Trump bir anlaşma istiyorsa, Ayetullah Hamenei hakkında kullandığı saygısız ve kabul edilemez üslubu bırakmalı ve milyonlarca samimi takipçisinin kalbini kırmamalıdır.

Dünyaya, İsrail rejiminin, füzelerimizle yerle bir olmaktan kurtulmak için ancak ‘büyük ağabeyine’ sığınmak zorunda kaldığını gösteren büyük ve güçlü İran halkı, tehdit ve hakaretlere kulak asmaz. Eğer bu hayaller daha büyük hatalara yol açarsa, İran gerçek yeteneklerini ortaya koymaktan çekinmeyecektir ve bu da İran’ın gücü hakkındaki tüm hayallere kesinlikle son verecektir.

İyi niyet, iyi niyet getirir ve saygı ise saygı.”