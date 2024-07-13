İran yapımı animasyon İtalya'da gösterilecek

İranlı sinemacı Mona Şems’in yönettiği "Anka Kuşu" adlı kısa animasyon, 27. Uluslararası Bugünün Dini Filim Festivali’nde katılım hakkı kazandı.

"Anka Kuşu" göç meselesini, vatan sevgisini ve vatan özlemini konu alıyor.

1997 yılında İtalya'nın ilk manevi sinema ve dinler arası diyalog festivali olarak kurulan bu etkinlik, 2024 yılında 27. yaşını kutlayacak. Festivalin bu döneminde yarışmanın yanı sıra fikir ve farklı kültür alışverişinde bulunmak amacıyla atölyeler kurulacak.

27. Uluslararası Bugünün Dini Filim Festivali, 18-25 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Leyla Ferahani