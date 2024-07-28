  1. Siyaset
28 Tem 2024 08:52

İranlı diplomat:

İran, direnişi savunma gücüne sahip

İran, direnişi savunma gücüne sahip

İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mücteba Amani, "İran İslam Cumhuriyeti direnişi savunma konusunda yüksek bir yeteneğe ve güce sahiptir"dedi.

İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mücteba Amani, sosyal medya hesabından Siyonist rejimin Hizbullah'a yönelik tehditlerine tepki gösterdi.

X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, İsrail tehditlerini bir gösteri olarak nitelendiren İranlı diplomat, İran'ın savaş kapsamını genişletme tehditlerine ilişkin tutumunun üç durumda özetlenebileceğini vurguladı.

Amani mesajında şu ifadeleri kullandı: 

"Bunlardan ilki, İslam Cumhuriyeti'nin bir savaş beklemediği ve dayatılan güç denklemleri nedeniyle bunun olasılığının çok düşük olduğuna inanmasıdır. İkincisi: Savaş istemiyoruz, çünkü İran İslam Cumhuriyeti her zaman bölgedeki gerginliği azaltmaya çalıştı.

Üçüncüsü: Savaştan kelimenin tam anlamıyla korkmuyoruz ve düşmanlarımız direnişi savunma konusunda  yeteneklerimizi ve gücümüzü kullanarak neler yapabileceğimizi hayal etmeli."

News ID 1918829

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler