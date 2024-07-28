İran, direnişi savunma gücüne sahip

İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mücteba Amani, sosyal medya hesabından Siyonist rejimin Hizbullah'a yönelik tehditlerine tepki gösterdi.

X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, İsrail tehditlerini bir gösteri olarak nitelendiren İranlı diplomat, İran'ın savaş kapsamını genişletme tehditlerine ilişkin tutumunun üç durumda özetlenebileceğini vurguladı.

Amani mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bunlardan ilki, İslam Cumhuriyeti'nin bir savaş beklemediği ve dayatılan güç denklemleri nedeniyle bunun olasılığının çok düşük olduğuna inanmasıdır. İkincisi: Savaş istemiyoruz, çünkü İran İslam Cumhuriyeti her zaman bölgedeki gerginliği azaltmaya çalıştı.

Üçüncüsü: Savaştan kelimenin tam anlamıyla korkmuyoruz ve düşmanlarımız direnişi savunma konusunda yeteneklerimizi ve gücümüzü kullanarak neler yapabileceğimizi hayal etmeli."