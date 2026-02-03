Irak Asaib-i Ehli Hak Hareketi: Tehditler karşısında İran'ın yanındayız

İran’ın Irak Büyükelçisi Muhammed Kazım Al Sadık, pazartesi günü Irak Asaib-i Ehli Hak Hareketi Genel Sekreteri Kays el-Hazali ile bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.

Bu görüşmede Al Sadık ile el-Hazali, İran-Irak ikili ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Asaib-i Ehli Hak Hareketi Genel Sekreteri, görüşme sırasında Irak’ın, Irak’ın tehditler karşısında İran’a desteğini vurguladı

El-Hazali ayrıca ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulunarak, diğer ülkelerin güvenlik ve istikrarını tehdit eden her türlü saldırıya karşı olduğunu ifade etti.

Görüşmede, iki ülke halkının çıkarları doğrultusunda İran-Irak ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve bu ilişkilerin güçlendirilmesinin yolları da ele alınan konular arasında yer aldı.