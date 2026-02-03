Reuters: İran ve ABD, Cuma günü İstanbul’da nükleer müzakereleri yeniden başlatıyor

İran ve Amerika Birleşik Devletleri, Cuma günü Türkiye’de nükleer görüşmeleri yeniden başlatacak. İranlı ve Amerikalı yetkililer, bu bilgiyi pazartesi günü Reuters’a doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump, bölgeye büyük savaş gemilerinin sevk edildiğini hatırlatarak, “Eğer bir anlaşmaya varılamazsa kötü şeyler olabilir” uyarısında bulundu.

Görüşmeler, ABD özel temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasında İstanbul’da yapılacak. Taraflar, uzun süredir devam eden İran nükleer programı anlaşmazlığında diplomasiyi yeniden canlandırmayı ve yeni bir bölgesel savaş ihtimalini azaltmayı hedefliyor.

Bölgeden bir diplomatik kaynak, toplantıya Suudi Arabistan ve Mısır gibi bazı ülkelerin temsilcilerinin de katılmasının beklendiğini ifade etti.