Avustralya’dan İran’a karşı yeni yaptırımlar

TASS ajansının aktardığına göre, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ülkesinin İran Devrim Muhafızları’ndan bazı üyeler de dahil olmak üzere 20 kişiye yaptırım uyguladığını açıkladı.

İran'a daha fazla yaptırımlar uygulndığını belirten Wong, “Bugün yaptırım uygulanan 20 kişi ve 3 kurum, Devrim Muhafızları’nın üst düzey yetkilileri ve kurumlarını kapsıyor.

Avustralya Dışişleri Bakanı ayrıca, bugüne kadar 300’den fazla İran vatandaşı ve kurumunun Avustralya yaptırım listesine alındığını ifade etti.

Avustralya, İran konusundaki tutumlarını genellikle İngiltere ile koordine ediyor ve Londra’nın politikalarını takip ediyor.

İngiltere hükümetinin web sitesinde yayımlanan bir açıklamaya göre, Londra da Pazartesi günü Tahran’a karşı zalimce olarak nitelendirdiği yaptırımlar listesine 11 yeni madde ekledi.