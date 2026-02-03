  1. İran
İran’da 3 stratejik uzay projesi tanıtıldı

İran’da "Uzay Teknolojileri Günü" dolayısıyla düzenlenen törenle 3 stratejik uzay projesi kamuoyuna tanıtıldı.

Tahran’da bu sabah gerçekleştirilen törene İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur, Savunma Bakanı İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade ve İran Uzay Ajansı Başkanı Hasan Salariye katıldı.

Törende, altyapı, haberleşme ve uydu görüntüleme alanlarını kapsayan üç stratejik projenin açılışı ve tanıtımı yapıldı. Tanıtılan projeler arasında Şehit Süleymani Uydu Takımyıldızı, Selmas ve Çenaran Uzay Üsleri ile Paya uydusuna ait ilk görüntüler yer aldı.

Yetkililer, projelerin İran’ın uzay kapasitesini güçlendirmeyi ve stratejik teknolojilerde yerli imkânları artırmayı hedeflediğini belirtti.

Azar MAHDAVAN

