Pezeşkiyan müzakere için Dışişleri Bakanlığı'na resmen talimat verdi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgedeki dost ülkelerin, ABD Başkanı’nın müzakere önerisine ilişkin talepleri üzerine Dışişleri Bakanı’na talimat verdiğini açıkladı.

Pezeşkiyan sosyal medya hesabından, uygun bir ortamın oluşması, tehditlerden arındırılmış bir atmosferin sağlanması ve gerçekçi olmayan beklentilerden uzak durulması halinde, ulusal çıkarlar çerçevesinde adil ve hakkaniyetli müzakerelerin zeminini hazırlamak üzere Dışişleri Bakanlığı’nın gerekli adımları atabileceğini belirtti.

Olası müzakerelerin “izzet, hikmet ve maslahat” ilkeleri temelinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, İran’ın ulusal çıkarlarından taviz vermeyeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran’ın diplomasiye açık olduğunu ancak bu sürecin baskı, tehdit ve dayatmalardan uzak olması gerektiğinin altını çizdi.