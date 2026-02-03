İran, 49. Bağdat Uluslararası Ticaret Fuarı’na katıldı

İran’ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al Sadık, Irak yetkilileri, diğer ülkelerin büyükelçileri, tüccarlar ve yatırımcıların katılımıyla düzenlenen 49. Bağdat Uluslararası Ticaret Fuarı’nın açılış törenine katıldı.

Muhammed Kazım Al Sadık, etkinlik kapsamında İran pavyonunu ziyaret ederek, fuara katılan şirketlerin yöneticileri ve temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında Ticaret Geliştirme Teşkilatı Batı Asya Dairesi Genel Müdürü, ekonomik müşavirler ve ticari ataşeler de hazır bulundu.

Al Sadık ayrıca Irak pavyonunu ve Irak Sanayi Birliği standını da ziyaret etti.

Bu yıl fuarda İran’dan 62 şirket yer alıyor. İran pavyonu, Bağdat Uluslararası Fuarı’nın 7 ve 2 numaralı salonlarında, toplam 1.200 metrekarelik bir alanda yer alıyor.

Bu rapora göre, Irak Ticaret Bakanı Esir Davud el-Gırayri tarafından açılan 49. Bağdat Uluslararası Ticaret Fuarı’na 36 ülke ile 1.100’ü aşkın yerel, bölgesel ve uluslararası şirket katılıyor ve etkinlik 1–7 Şubat tarihleri arasında yedi gün boyunca devam edecek.