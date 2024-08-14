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14 Ağu 2024 09:13

Hizbullah'tan işgal altındaki topraklara yeni saldırı

Hizbullah'tan işgal altındaki topraklara yeni saldırı

Lübnan Hizbullah'ı işgal altındaki toprakların kuzeyine roket saldırısı düzenledi.

Al Jazeera'ye göre, Siyonist kaynaklar, Lübnan Hizbullah'ının işgal altındaki toprakların kuzeyine roket saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah Hareketi yaptığı yazılı bir açıklama bu saldırıyı doğruladı ve bunu Siyonist düşmanın Lübnan ve Gazze'de devam eden saldırganlığına yanıt olarak gerçekleştirildiğini bildirdi.

Saldırıda Siyonist rejimin Cel el Deyr'deki üssü hedef alındı.

Yerel kaynaklar Celile'ye en az 15 roket atıldığını aktardı.

Saldırı ardından işgal altındaki toprakların kuzeyinde sirenler çalındı ve Siyonist rejimin savunma sistemlerinin atılan roketleri önlemek için devreye geçtiği açıklandı.

News ID 1919311

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