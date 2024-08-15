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15 Ağu 2024 09:10

Hizbullah'tan işgal altındaki toprakların kuzeyine saldırı

Hizbullah'tan işgal altındaki toprakların kuzeyine saldırı

Lübnan Hizbullahı, işgal altındaki toprakların kuzeyinde bulunan Beyt Hillel üssüne onlarca Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Lübnan Hizbullah yaptığı bir açıklamada, işgal altındaki toprakların kuzeyinde bulunan Beyt Hillel kışlasındaki komuta merkeze yeni bir saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'deki Filistin milletini desteklemek, cesur ve onurlu direnişine yardımcı olmak doğrultusunda ve Siyonist rejimin Belida'ya saldırısına yanıt olarak Lübnan İslami Direniş savaşçıları 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü Katyuşa roketleriyle Sahel Taburu'nun Beyt Hillel kışlasındaki komuta merkezini hedef aldı."

News ID 1919346

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