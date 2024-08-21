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21 Ağu 2024 09:27

İran, Siyonist rejimin en az ihtimal verdiği sürede yanıt verecek

İran, Siyonist rejimin en az ihtimal verdiği sürede yanıt verecek

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İran'ın Siyonist rejimin en az ihtimal verdiği sürede, koşulda ve şekilde bu rejime yanıt vereceğini bildirdi.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İran'ın, ateşkes görüşmelerinin sonucu belli olana kadar rejime tepkisini erteleyip ertelemediğine ilişkin bir soruya, “İran'ın tepkisinin iki net sonucu olmalı. Öncelikle saldırganı suikast ve İran'ın ulusal egemenliğini ihlal nedeniyle cezalandırmalı. İkincisi, İran'ın caydırıcılık gücünü güçlendirmeli ve gelecekte herhangi bir ihlalin tekrarlanmasını önlemek için rejime derin pişmanlık yaşatmalıdır” yanıtını verdi.

İran'ın BM Temsilciliği ayrıca, İran'ın Siyonist rejimin en az ihtimal verdiği sürede, koşulda ve şekilde bu rejime yanıt vereceğini bildirdi.

News ID 1919501

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