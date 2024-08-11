Hizbullah’tan Siyonist askerlerin toplanma yerine saldırı

Lübnan Hizbullahı, gerçekleştirdiği bir operasyonda, Lübnan’ın işgal altındaki Filistin sınırındaki Mitat Kışlası civarında toplanan İsrail düşman askerlerini ve El Malikiye kışlasındaki Siyonist düşmanın casus teçhizatını İHA’yla hedef aldı.

Lübnan Hizbullahı yaptığı açıklamada Direniş savaşçılarının, Gazze'deki güçlü Filistin halkını desteklemek amacıyla, bugün Siyonist rejim ordusunun Mitat kışlasının yakınındaki toplanma yerini füzeyle hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah yaptığı diğer açıklamada, Malikiye üssündeki Siyonist düşmanın casusluk teçhizatlarını intihar İHA'larıyla vurarak, imha ettiğini duyurdu.

Leyla Ferahani