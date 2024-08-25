Hüseynîler ile Yezîdîler arasındaki savaş bitmeyecek

Bu sabah başkent Tahran’daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyiniyesi’nde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin huzurunda üniversite öğrencilerinin katılımıyla Erbain matem töreni düzenlendi.

Ayetullah Hamanei, burada Erbain Günü hakkında yaptığı konuşmada, ''Aşura Ziyareti duasında İmam Hüseyin’e hitaben şu ifadeler dile getirilir: Ey Eba Abdillah, hiç şüphesiz ben kıyamet gününe kadar sizin ile barışık olanlarla barışığım, sizinle savaşanlarla savaş halindeyim. Hüseyin cephesi ile Yezid cephesi arasındaki savaş asla bitmeyecek.'' dedi.

Ayetullah Hamanei, İmam Hüseyin'in (a.s) kıyamının amacının zulme karşı mücadele olduğunu söyledi

Bu savaşın çeşitili biçimleri olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, ''Kılıç ve mızrak çağındaki durum ile atom ve yapay zeka çağındaki durum çok farklıdır, ancak savaş hâlâ var.'' ifadesini kullandı.

Üniversite öğrencilerine hitap eden Ayetullah Hamanei, "Aşura Ziyareti duasında yer alan ‘Sizinle savaşanlarla savaş halindeyim.’ ifadesi her zaman silah tutmak anlamına gelmez, doğru düşünmek, doğru konuşmak ve doğru tespit etmek almak anlamına gelir. Görevin ne olduğunu bilin, izlemeniz gereken yolu bilin. Eğer bu şekilde düşünür, tanımlar ve çabalarsak hayat anlam ve amaç bulacaktır.'' diye konuştu.