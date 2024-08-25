  1. İran
25 Ağu 2024 15:00

Hz. Abdulazim Hasani (a.s) Türbesi'nde Erbain öğle namazı eda edildi

Hz. Abdulazim Hasani (a.s) Türbesi'nde Erbain öğle namazı eda edildi

Tahran’ın güneyinde bulunan Rey kentindeki Hz. Abdulazim Hasani (a.s) Türbesi'nde Erbain öğle namazı eda edildi.

"Erbain" olarak adlandırdıkları Hazreti Muhammed'in (s.a.v) torunu Hazreti İmam Hüseyin (a.s) ile yakınlarının Irak'ın Kerbela kentinde şehit edilişinin "40. günü" nedeniyle İran genelinde matem törenleri düzenlendi.

Başkent Tahran'daki tören için İmam Hüseyin Meydanı’nda toplanan kadın, çocuk ve yaşlıların da aralarında bulunduğu binlerce kişi, buradan başkentin güneyindeki Rey kentinde bulunan Hz. Abdulazim Hasani (a.s)  Türbesi’ne kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca halka adak yemekleri ile içecekler ikram edildi.

Öte yandan Hz. Abdulazim Hasani (a.s) Türbesi'nde toplanan Ehlibeyt aşıklaırnın katılımıyla Erbain öğle namazı eda edildi.

News ID 1919618

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