Irakçi, Hollandalı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Velkamp, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Irakçi’yi İran İslam Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı olarak atanması dolayısıyla tebrik etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

Velkamp, Batı Asya bölgesinde artan krizden duyduğu endişeyi dile getirerek, tüm tarafların itidal göstermesi ve gerginliğin tırmanmasını önlemesi çağrısında bulundu.

Velkamp, ayrıca Hollanda'nın bölgedeki şiddet ve gerginlik döngüsünün sona ermesini ve Filistin halkının acılarının son bulması için insani yardımların gönderilmesine olanak sağlanmasını umduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Irakçi ise Hollandalı mevkidaşına teşekkür ederek, Hollanda ile karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin geliştirilmesinin mümkün olduğunu değerlendirdi.

Batı Asya'daki gelişmeler hakkında konuşan İran Dışişleri Bakanı, Gazze halkına karşı yürütülen savaşın derhal durdurulması gerektiğine vurgu yaparak, "İran İslam Cumhuriyeti Batı Asya'da gerilimin azaltılmasından yanadır. Oysaki, Siyonist rejimin katliam ve şiddet makinesi bölgedeki gerilim ve şiddeti artırmaktadır." dedi.

Taraflar bu telefon görüşmesinde ayrıca yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakereler, konsolosluk konuları ve Ukrayna krizi gibi bazı önemli konuları ele alarak görüş alışverişinde bulundu ve iki taraf arasındaki siyasi istişarelerin devam etmesi gerektiğini vurguladılar.