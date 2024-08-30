Irakçi, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri ile görüştü

Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casım Muhammed al- Badivi, Seyyid Abbas Irakçi’yi arayarak, İran dışişleri bakanı seçilmesinden dolayı kendisini tebrik etti.

Bu görüşmede İran ile Fars Körfezi İşbirliği Konseyi arasındaki işbirliği ve ilişkilerin geliştirilmesi yolları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casım Muhammed al- Badivi, İran'ın bölgedeki barışı ve istikrarı teşvik etme konusundaki önemini vurgulayarak, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyelerinin, bölgenin büyük zorlukları konusunda İran ile istişare yapmaktan yana olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Irakçi ise İran’ın Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ve üyeleriyle dostane ve kardeşlik ilişkilerini geliştirmekten yana olduğunu belirtti.

Irakçi ayrıca, İran’ın Fars körfezi İşbirliği Konseyi ile ilişkilerin karşılıklı anlayış ve işbirliği yönünde yeni bir aşamaya girmesi gerektiğine inandığını vurguladı.