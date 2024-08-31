  1. Dünya
  2. Ortadoğu
31 Ağu 2024 16:00

Gazze'de şehit sayısı 40 bin 691'e çıktı

Gazze'de şehit sayısı 40 bin 691'e çıktı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Siyonist İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda 40 bin 691 sivilin şehit olduğunu açıkladı.

Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'nde saldırganlık ve yıkım savaşına başlamasının üzerinden 330 gün geçti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail rejiminin 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda 40 bin 691 sivilin şehit olduğunu, 94 bin 60 sivilin ise yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 48 saat içerisinde 89 kişinin şehit düştüğü, 205 yaralının hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, yıkılan binaların enkazında hala sivillerin bulunduğu kaydedildi.

News ID 1919760

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler