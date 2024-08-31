Gazze'de şehit sayısı 40 bin 691'e çıktı

Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'nde saldırganlık ve yıkım savaşına başlamasının üzerinden 330 gün geçti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail rejiminin 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda 40 bin 691 sivilin şehit olduğunu, 94 bin 60 sivilin ise yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 48 saat içerisinde 89 kişinin şehit düştüğü, 205 yaralının hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, yıkılan binaların enkazında hala sivillerin bulunduğu kaydedildi.