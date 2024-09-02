Gazze’de şehit sayısı 40 bin 786'ya yükseldi

Gazze Sağlık Bakanlığı, işgalci siyonist rejimin 331. Gündür sürdürdüğü saldırılarda Gazze'deki güncel şehit ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verdi.

Buna göre işgalci rejim, son 24 saatte gerçekleştirdiği 3 katliamda 48 kişiyi şehit etti, 70 kişiyi de yaraladı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de şehit edilenlerin sayısının 40 bin 786'ya, yaralıların sayısının ise 94 bin 224'e yükseldiğini kaydetti.

Açıklamada, çok sayıda mağdurun halen enkaz altında, yollarda olduğu ancak işgalci rejimin, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin onlara ulaşmasını engellediği belirtildi.