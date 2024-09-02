  1. Dünya
  2. Ortadoğu
2 Eyl 2024 16:32

Gazze’de şehit sayısı 40 bin 786'ya yükseldi

Gazze’de şehit sayısı 40 bin 786'ya yükseldi

İşgalci Siyonist rejimin Gazze'de işlediği soykırımda şehit olanların sayısı 40 bin 786'ya, yaralıların sayısı 94 bin 224'e yükseldi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, işgalci siyonist rejimin 331. Gündür sürdürdüğü saldırılarda Gazze'deki güncel şehit ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verdi.

Buna göre işgalci rejim, son 24 saatte gerçekleştirdiği 3 katliamda 48 kişiyi şehit etti, 70 kişiyi de yaraladı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de şehit edilenlerin sayısının 40 bin 786'ya, yaralıların sayısının ise 94 bin 224'e yükseldiğini kaydetti.

Açıklamada, çok sayıda mağdurun halen enkaz altında, yollarda olduğu ancak işgalci rejimin, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin onlara ulaşmasını engellediği belirtildi.

News ID 1919822

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler