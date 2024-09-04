Gazze'de şehit sayısı 40 bin 861'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne 334 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, işgalci rejim ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 42 kişi şehit oldu, 107 kişi de yaralandı.

İşgalçi Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 456 kişi şehit oldu, 930 kişi yaralandı.

Siyonist rejimin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 40 bin 861'e, yaralı sayısı da 94 bin 398'e yükseldi.