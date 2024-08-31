Siyonist rejim, bölgede istikrarın sağlanmasının önünde engel teşkil ediyor

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 50. Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı 29-30 Ağuatos tarihleri arasında Kamerun'un başkenti Yaoundé'de düzenlendi.

"İslam İşbirliği Teşkilatı Bünyesinde Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesi: Yoksulluk ve Güvensizlikle Mücadelede Kilit Bir Araç" başlıklı oturumda konuşma yapan İran Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Barış ve Güvenlik Genel Müdürü Esadullah Işrak Cehromi, Siyonist rejimin son 11 ay boyunca Gazze Şeridi'ndeki mazlum Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği saldırıları ve özellikle de bu rejimin şehit İsmail Heniyye'ye yönelik suikastını şiddetle kınayarak, savaş suçlarının, insanlığa karşı suçların ve soykırımın açık örneği olan bu rejimin eylemlerinin derhal durdurulması için uluslararası topluma ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na kararlı eylem çağrısında bulundu.

Siyonist rejimin suçlarından dolayı sorumlu tutulması gerektiğini vurgulayan Cehromi, Batı Asya bölgesindeki güvensizliğin ve krizin ana nedenlerine dikkat edilmesi gerektiğine işaret ederek, “Siyonist işgal rejimi, İslam dünyası ve bölge ülkelerinde istikrar ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasının önünde engel teşkil ediyor. Bunun yanı sıra rejimin istikrarsızlaştırıcı eylem ve politikaları, İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasında bölgesel ekonomik yakınsamanın sağlanmasının önünde büyük bir engeldir” ifadelerinde bulundu.

Konuşmasının diğer bölümünde İran’ın yeni hükümetinin bölgesel işbirliği ve komşularla iletişimi artırmak yönündeki görüş ve politikalarını açıklayan Cehromi, İran'ın; Hazar Denizi, Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde ticari limanlarındaki kapasitelerinin yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeleri birbirine bağlayacak yüksek transit kapasitelerine atıfta bulunarak, uluslararası hukukun ilke ve kurallarına aykırı olarak birçok gelişmekte olan ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımları kınadı.

Cehromi ayrıca, İran’ın ekonomik işbirliğini ve üye ülkelerin kolektif ilerlemesini genişletme konusundaki sarsılmaz kararlılığına vurgu yaparak, Tahran’ın İslam ülkeleriyle ortak ilke ve hedefleri ilerletmek için işbirliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi.