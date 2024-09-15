Hizbullah’tan Siyonist rejimin mevzilerine yeni saldırı

El-Naşra haber sitesinin haberine göre, Lübnan Hizbullah Hareketi, işgal altındaki Filistin’in kuzeyinde Siyonist rejimin mevzilerine yönelik yeni saldırı düzenledi.

Hizbullah yaptığı yazılı bir açıklamada, Siyonist rejim ordusunun Mitat kışlasının yakınındaki toplanma yerini füzelerle hedef aldığını ve saldırıda füzelerin hedefi tam isabetle vurduğunu duyurdu.

Hizbullah bir başka açıklamasında, işgal altındaki Kafr Shuba tepelerindeki 'Roysat al-Alam' askeri karargahına güdümlü füzeyle hedef alındığını bildirdi.

Hizbullah ayrıca dün Gazze Şeridi'ndeki cesur Filistin direnişini ve kararlı halkını desteklemek ve Siyonist rejimin Lübnan'ın güneyindeki bölgelerinde gerçekleştirdiği suikastlere yanıt vermek amacıyla El Celil ordusunun merkez üssü ve İşgalci rejimin lojistik depolarına düzinelerce füze fırlattığını açıklamıştı.