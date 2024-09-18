Lübnan'daki dijital saldırıda şehit sayısı arttı

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, Siyonist İsrail tarafından düzenlenen dijital saldırıda 2'si çocuk toplam 12 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ebyad, ''Bu saldırılarda ülke genelinde 2.800'den fazla yaralı hastanelere nakledildi.'' dedi.

Lübnanlı yetkili daha önce yaptığı açıklamada, yaralılardan en az 200'ünün durumunun kritik olduğunu bildirmişti.

Lübnan'da dün yüzlerce kişinin iletişim kurmak için kullandıkları çağrı cihazlarının infilak etmesi üzerine yaralandığı bildirilmişti.

Sosyal medyada dolaşan fotoğraf ve videolarda yüz, karın ya da uzuvlarından yaralanmış insanların kaldırımda yattığı görülmüştü.