Tahran, İslam Birliği Haftası'na hazır

Tahran'daki İnkılap Meydanı İslam Birliği (Vahdet) Haftası'nda yeni bir duvar resmiyle süslendi.

İslam dünyasında birliğe vurgu yapan İran İslam İnkılabının kurucusu rahmetli İmam Humeyni, tüm İslami grupların yakınlaşması ve vahdet içinde olmaları için 12 ila 17 Rebiülevvel tarihleri arasındaki günleri Vahdet Haftası olarak adlandırdı. Bu günlerde dünyanın birçok noktasında Vahdet haftası münasebetiyle etkinlikler düzenleniyor.

38. Uluslararası İslam Birliği Konferansı, "Filistin meselesine odaklanarak ortak değerlere ulaşmak için İslami iş birliği" temasıyla Tahran'da düzenlenecek.

Konferansın açılış töreni yarın Perşembe günü İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın katılımıyla yerel saatle 08.30'da Tahran’da gerçekleştirilecek. Açılış törenin ardından üç toplantı yapılacak. Bu konferansa 30 ülkeden bakan, müftü ve uluslararası kuruluşların başkanlarından oluşan 78 dini ve siyasi isim katılacak.