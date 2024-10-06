Haiti'de kanlı çatışma: 70 kişi öldü

Haiti’de çete tarafından bir kasabaya düzenlenen silahlı saldırı aralarında bebeklerin de bulunduğu 70 kişi öldürüldü.

Haiti'de çıkan haberlere göre, ülkenin Artibonite kentindeki Port Sonde kasabasına baskın düzenleyen çete üyeleri, polisle çatıştı.

2 günde 70 kişi yaşamını yitirdi

Saldırılarda en az 16 kişi de ağır yaralandı. Bu kişilerden 2’sinin polisle çatışma sırasında vurulan çete üyeleri olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Haiti Ofisine göre, "Gran Grif" isimli çete üyeleri, 45 evi ve 34 aracı ateşe verdi ve bölge sakinlerini göçe zorladı.

BM Haiti Ofisi Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, basına yaptığı açıklamada, Gran Grif üyelerinin halka otomatik silahlarla ateş açtığını belirterek, bölgeye takviye güç gönderilmesi çağrısında bulundu.

BM Haiti Entegre Ofisine (BINUH) göre, 2024'ün başından bu yana, 1374'ü son 6 ayda olmak üzere toplamda 3 bin 900 kişi silahlı çetelerin saldırıları sonucu öldü.

Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.