Küba resmen BRICS'e katılma talebinde bulundu

Sputnik'in haberine göre, Küba Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü Carlos Pereira, Küba hükümetinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mektup göndererek BRICS grubuna katılmak için resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Şu anda BRICS grubunun başkanlığını Rusya yürütüyor.

Pereira, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Küba'nın Rusya Devlet Başkanı ve bu platformun geçici başkanı Vladimir Putin'e resmi bir mektup göndererek BRICS grubuna "ortak ülke" olarak katılma talebinde bulunduğunu belirtti. Küba'nın, küresel jeopolitik sahnede kilit bir aktör olarak pozisyonunu güçlendirdiğini ve küresel güney ülkelerine umut vadettiğini vurguladı.

Daha önce Rusya'nın Küba Büyükelçisi Viktor Koronelli, Sputnik ile yaptığı bir röportajda, Moskova'nın Kazan'daki BRICS toplantısında Küba'dan bir heyetin katılmasını beklediğini açıklamıştı. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, Putin'den bir davet mektubu aldı.

Geçen hafta Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Ryjenkov, BRICS grubunun yeni ülkeleri içerecek şekilde genişlemesinin Rusya'nın Kazan kentinde ekim ayında yapılacak yıllık toplantısında duyurulacağını iddia etti.

Ryjenkov, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumları sırasında yaptığı açıklamada, BRICS’in en az on yeni üye ekleyebileceğini öngördü ve Belarus’un üyelik başvurusunun kabul edilmesini umutla beklediğini dile getirdi.

Belarus Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un BM Genel Kurulu oturumları sırasında yaptığı bir toplantıda söylediği sözler sonrası geldi. Lavrov, mevcut koşullarda BRICS grubuna yeni ülkelerin üyeliğini mümkün görmediklerini belirtti.

Lavrov, BRICS grubunun genişlemesi konusunda, mevcut BRICS üyelerinin bu aşamada yeni üyelerin kabul edilmesini mantıklı bulmadıklarını vurguladı. "Eskiden beş ülkeydik, şimdi on ülkeyiz. BRICS, yeni katılan ülkelerin bu yıllar içinde şekillenen kurallara alışabilmesi için kademeli olarak giriş yapılmasına ihtiyaç duyuyor." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı, şu anda BRICS ile ortaklık ve işbirliği talebinde bulunan 20'den fazla ülke olduğunu ve 10 ülkenin de daimi üyelik talebinde bulunduğunu ekledi. Kazan'da yapılacak BRICS toplantısında gelecekteki üyelerle ilgili öneriler sunulacak.

BRICS grubu, 2009 yılında Brezilya, Hindistan, Rusya ve Çin tarafından kuruldu ve 2010 yılında Güney Afrika da bu gruba katıldı. Bu yılın başından itibaren İran, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya da BRICS grubuna dahil oldu.