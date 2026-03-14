Bangladeş halkı İran için ayakta

Bangladeş halkı, ABD ve Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırılarını kınamak için başkent Dakka’nın yanı sıra ülkenin çeşitli kentlerinde protesto gösterisi düzenledi.

Göstericiler, ABD-Siyonistlerin İran’a yönelik saldırganlığının ve Filistin işgalinin sona ermesini talep etti.

Bangladeşli göstericiler, İran’ın Minab kentindeki öğrencilerin katledilmesini “savaş suçu” olarak ilan etti ve Şehit Ayetullah Seyyid Ali Hameney’e yönelik yapılan terör saldırısını kınadı.

Bangladeş halkı, İran halkını yeni bir lider seçtikleri için tebrik ederken, Arap-İslam ülkelerini Siyonist rejimi ve ABD'yi topraklarından kovmaya çağırdı.

