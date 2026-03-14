İran: ABD ve İsrail bombardımanlarında "56 müze ve tarihi eser" hasar gördü

İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD-İsrail ortak saldırısının başlamasından bu yana "ülke genelinde en az 56 müze, tarihi bina ve kültürel alanın ciddi hasar gördüğü" belirtildi.

Açıklamada, "Tahran'da 19 ve Kürdistan'da 12 tarihi bina hasar gördü” ifade edildi.

Daha önce İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, “İsrail, İran'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan birçok tarihi eseri bombaladı” diyerek UNESCO’nun sessiz kalmasını eleştirmişti.

