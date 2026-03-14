Amerikan halkı İran'la savaş istemiyor

ABD'de yapılan yeni bir kamuoyu yoklaması, Amerikan halkının İran'a karşı sürdürülen savaşa yönelik tepkisinin boyutunu gözler önüne serdi. Bin 272 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre, Amerikalıların yüzde 55'i savaşı onaylamıyor. Bu oran, diğer anketlerin bulgularıyla da örtüşerek, toplumdaki savaş karşıtlığının ne denli yaygın olduğunu teyit ediyor.

Anketin çarpıcı sonuçlarından biri de Demokrat Parti seçmenlerinin yüzde 81'inin savaşı desteklemediğini göstermesi. Bağımsız seçmenlerde bu oran yüzde 52 olarak kaydedilirken, Trump yanlısı Cumhuriyetçiler arasında dahi yüzde 26'lık bir kesim savaşa karşı çıkıyor. Ayrıca, 45 yaş altı katılımcıların üçte ikisi savaş karşıtı görüş bildirdi.

Bu veriler, Trump yönetiminin İran macerasının Amerikan toplumu nezdinde meşruiyetini yitirdiğini ve halkın büyük çoğunluğunun bu savaşın bir an önce sonlandırılmasını istediğini ortaya koyuyor.