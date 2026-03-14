İran: Enerji tesislerine yönelik saldırıya yanıt vereceğiz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerikan "MS Now" kanalına verdiği röportajda, gündemdeki konuları değerlendirdi.

İran’ın enerji tesislerine yönelik herhangi bir saldırıya yanıt vereceklerini kaydeden Erakçi, "İran tesisleri hedef alınırsa, güçlerimiz bölgedeki ABD şirketlerini hedef alacak." dedi.

Erakçi, Hürmüz Boğazı'nın "düşman ile müttefiklerinin gemi ve tankerlerine kapalı" olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Erakçi, "Çin ve Rusya ile siyasi, ekonomik ve hatta askeri alanlarda iyi ilişkilere sahibiz" ifadesini kullandı.