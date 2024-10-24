Terör saldırısı sonrası TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu'ndan açıklama

Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip TUSAŞ'a, dün saat 15.26'da terör saldırısı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında 5 kişinin şehit olduğunu, 22 kişinin yaralandığını bildirdi. Terör saldırısı düzenlenen TUSAŞ'ın Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, açıklamalarda bulundu.

Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara Kahramankazan'da bulunan yerleşkemize yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Demiroğlu, "Tüm ekip arkadaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiçbir saldırı ülkemizin milli savunma sanayiindeki kararlı duruşunu ve gelişimini engelleyemeyecektir. Bu saldırılara karşı birlik ve beraberlik içinde dimdik durarak yılmadan ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Bilkent Şehir Hastanesi'nde, terör saldırısında yaralanan vatandaşları ziyaret etti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yerlikaya, saldırının saat 15.26'da gerçekleştirildiğini ve derhal jandarma ile emniyet birimlerinin olay yerine intikal ettiğini belirtti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Yerlikaya, saldırıda yaralanan 7 kişinin bu hastanede bulunduğunu belirterek, yaralıların 4'ü ile görüştüklerini ve durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Bilkent Şehir Hastanesindeki doktorlara özenli çalışmaları için teşekkür eden Yerlikaya, "Maalesef şehit sayımız 5 oldu. Toplam yaralı sayımız 22. 7 yaralımız burada yatıyor, 1 hastamız taburcu oldu, 2'si de taburcu olmak üzere, dolayısıyla 19 yaralımızın tedavisi süreçleri hastanelerde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, 19 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu, 1'inin Bilkent Şehir Hastanesi, diğerinin Etlik Hastanesinde tedavi gördüğü bilgisini paylaşarak, Etlik'e de giderek ziyarette bulunacaklarını bildirdi.

Yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Yerlikaya, "Rabbim onları ailelerine, teşkilatımıza, aziz milletimize bağışlasın. Hekimlerimize, başından beri büyük bir hassasiyet gösteren valimize ve il sağlık müdürümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TUSAŞ terör saldırısını kim yaptı?

TUSAŞ'ın önündeki açıklamalarında biri kadın 2 teröristin ölü ele geçirildiği bilgisini verdiğini anımsatan Yerlikaya, "Kimlik çalışmaları, parmak izi ile ilgili tespit süreci devam ediyor. Bunlar belli olur olmaz kimliklerini ve hangi terör örgütünün yaptığı gibi bilgileri bizler vereceğiz" dedi.

Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Savunma Bakanı'mızın açıklamalarını da işittik. Biz başından beri bu eylemin oluş stili, oradaki izlemiş olduğumuz görüntüler büyük ihtimalle PKK'nın yaptığı ile ilgili. Değerlendirmemiz bu ama kimlik tespitlerinin netleşmesi ve diğer delillerin netleşmesi ile birlikte bunları tekraren sizlerle paylaşacağız. Alçak, hain terör örgütünü lanetliyoruz, terörün bir insanlık suçu olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye ideali ile Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde biz terörün nefesini kesmek onların en sonuncusunu da etkisiz hale getirmekte kararlı olduğumuzu bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. Ankara'mıza, bütün aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Tekrar tedavi sürecinde olan bütün yaralılarımıza da Cenabıallah'tan acil şifalar diliyorum, şehitlerimizin mekanı cennet olsun diyorum, ruhları şad olsun diyorum, tüm yakınlarına teşkilatına, çalışanlarına, mesai arkadaşlarına da ve aziz milletimize de başsağlığı diliyorum."

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.

Buna göre, saldırıda, TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.

Saldırıda yaralanan 22 kişi ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Şehitlerden Zahide Güçlü'nün, eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere yerleşkenin girişine gittiği, bu sırada saldırının gerçekleştiği öğrenildi.

Bu arada teröristlerin Kahramankazan ilçe merkezinde Arslan Taksi Durağı'na bağlı bir araca bindikten sonra Murat Arslan'ı öldürüp, aracın ön ve arka koltukları arasındaki boşluğa sakladığı belirtildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.

Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da 5 şehit, 22 yaralının bulunduğunu ifade ederek, yaralılardan üçünün taburcu edildiğini, birinin durumunun kritik, diğerlerinin genel durumlarının ise iyi olduğunu dile getirdi.

TUSAŞ nedir?

Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), 28 Haziran 1973 tarihinde Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur.

25 yıllık süreç tamamlanmadan, 2005 yılında TAI'nin yabancı hisseleri Türk hissedarlar tarafından satın alınarak şirket yeniden yapılandırılmıştır. Bu kapsamda TAI ve TUSAŞ birleşerek, TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. çatısı altında faaliyetlerini genişletmiş, havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi konumuna gelmiştir.