TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını PKK üstlendi

TUSAŞ’ın Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine önceki gün saat 15.26’da kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı ve bombalı saldırı düzenlenmişti.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ‘saldırıyı yapan iki teröristin öldürüldüğünü, şehit sayısının beş, yaralı sayısınınsa 22’ olduğunu açıklamıştı.

Yerlikaya X’ten iki saldırganın PKK’lı olduğunu duyurmuştu.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığı habere göre PKK saldırıyı üstlendi.

Örgütten yapılan açıklamada ‘saldırının uzun bir süre önce planlandığı’ ve ‘Türkiye’de son dönemde tartışılan siyasal gündemle asla bir ilişkisi olmadığı’ öne sürüldü.