TUSAŞ saldırısında can kaybı ve yaralı sayısı artıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kazan ilçesinde TUSAŞ'ı hedef alan bombalı terör saldırısıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Rusya'nın Kazan şehrindeki BRICS Zirvesi'nde konuşan Erdoğan "4 şehidimiz, 14 yaralımız var." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, Ankara Kahramankazan'da bulunan TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya şu cümleleri kaydetti:

''Saldırıda maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Bu menfur saldırıyı lanetliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.''

Bakan Yerlikaya açıklamasını, "Lütfen resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız" cümlesiyle tamamladı.