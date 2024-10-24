İran Ankara'daki terör saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) merkezine yapılan terör saldırısını şiddetle kınadı.

Bekayi, bu terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost ve komşu ülke Türkiye’nin halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerini ileterek, yaralılara acil şifalar diledi.

Bekayi ayrıca, terörizmin her türlüsünü kınadıklarını vurgulayarak, başta komşu ülkeler olmak üzere diğer ülkelerle bu insanlık dışı olguyla mücadele ve önleme konusunda işbirliğine hazır olduklarını belirtti.