Hizbullah'tan Siyonist rejime geniş çaplı saldırı

Al jazeera kanalına göre, Siyonist kaynakları, Lübnan Hizbullah Hareketi'nin işgal altındaki toprakların üçünçü kenti olarak bilinen Hayfa Limanı'na geniş çaplı İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Hayfa'da sirenlerin çalındığını ve Siyonist yerleşimcilerden derhal sığınaklara gitmeleri istendiği belirtildi.

Lübnan Hizbullahı da işgal altındaki toprakların kuzey bölgelerine roket ve füzelerle büyük saldırılar düzenleyeceğini duyuran bir bildiri yayınladı.

Ölü ve yaralı olup olmadığıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı.