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1 Kas 2024 00:02

Hizbullah'tan Siyonist rejime geniş çaplı saldırı

Hizbullah'tan Siyonist rejime geniş çaplı saldırı

Lübnan Hizbullah Hareketi, işgal altındaki topraklara geniş çaplı saldırı düzenledi.

Al jazeera kanalına göre, Siyonist kaynakları, Lübnan Hizbullah Hareketi'nin işgal altındaki toprakların üçünçü kenti olarak bilinen Hayfa Limanı'na geniş çaplı İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Hayfa'da sirenlerin çalındığını ve Siyonist yerleşimcilerden derhal sığınaklara gitmeleri istendiği belirtildi.

Lübnan Hizbullahı da işgal altındaki toprakların kuzey bölgelerine roket ve füzelerle büyük saldırılar düzenleyeceğini duyuran bir bildiri yayınladı.

Ölü ve yaralı olup olmadığıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

News ID 1921418

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