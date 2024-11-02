Hizbullah'tan Siyonist rejimin mevzilerine geniş çaplı saldırı

El Cezire'ye göre Hizbullah bir açıklama yaparak Kfar Giladi'deki Siyonist askerlerin toplanma yerini onlarca roketle hedef aldığını, bu sırada Siyonist düşmana çok sayıda insan kaybı yaşatıldığını duyurdu.

Hizbullah bu açıklamada işgal altındaki toprakların kuzeyini de iki İHA ile hedef aldığını duyurdu.

Siyonist medyası, aralarında Kiryat Şmona'nın da bulunduğu işgal altındaki toprakların kuzeyindeki çeşitli bölgelere onlarca roket atıldığını bildirdi.

Siyonist ordu ayrıca Lübnan Hizbullah’nın Tel Aviv'e roket saldırısı düzenlediğini duyuran bir açıklama da yayınladı.