Hizbullah, İsrail İHA'sını düşürdü

Lübnan Hizbullah Hareketi yaptığı yazılı bir açıklamada, bugün yerel saatle 11.30'da direniş savaşçılarının Siyonist düşman askerlerinin Al Manara'daki toplanma merkezine roket saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah ayrıca, Siyonist askerlerin El İbad toplanma merkezinin de direniş savaşçıları tarafından füzeyle hedef alındığını bildirdi.

Hizbullah yayınladığı başka bir bildiride, "Savunma güçlerimiz Deir Seryan kasabasında İsrail'e ait 'Hermes 450' tipi insansız hava aracını düşürdü" ifadesini kullandı.

Lübnan İslami Direnişi, bir başka açıklamada, bugün yerel saatle 12.45'te Bar'am'a füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.